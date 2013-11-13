СМИ назвали причину конфликта "Нафтогаза" и "Газпрома"

Вчера стали известны детали нового конфликта "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины", которые могли стать одной из причин остановки поставок газа в Украину с 8 ноября.

Дело в том, что стороны не смогли подписать акт приемки газа по итогам октября. "Нафтогаз" провел своповый обмен с Ostchem Дмитрия Фирташа и пытается убедить "Газпром", что поставленные в октябре 3,2 млрд кубометров входят в те 5 млрд кубометров, которые Ostchem договорилась купить у "Газпрома" по сниженной цене. Но российская монополия эту схему не признает и требует с "Нафтогаза" $1,35 млрд. Эксперты считают, что формально "Нафтогаз" имел право на размен, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Вчера ИТАР-ТАСС сообщил, что "Газпром" и "Нафтогаз" до сих пор не подписали акт сдачи-приемки 3,2 млрд кубометров российского газа, поставленного в Украину в октябре. Эту информацию подтвердили "Ъ" источники в газовой отрасли. По версии одного из них, "Нафтогаз" настаивает на том, что почти весь этот объем получил и должен оплатить Ostchem Дмитрия Фирташа.

По данным источников "Ъ", в октябре из поставленных 3,2 млрд кубометров "Нафтогаз" в рамках обменной операции направил около 2,1 млрд кубометров коммунальным предприятиям, взамен предоставив Ostchem аналогичный объем своего газа, уже закачанного в ПХГ. Остальной российский газ Ostchem закачала сама. Это объясняет, почему на 22 октября, как сообщал замглавы "Нафтогаза" Вадим Чупрун, Ostchem принадлежало уже 4 млрд кубометров газа в ПХГ, тогда как на начало месяца — менее 1 млрд кубометров. Но "Газпром" расценил обмен как нарушение договоренностей и выставил "Нафтогазу" счет за октябрь в $1,35 млрд, как если бы газ закупал только "Нафтогаз". В "Газпроме", "Нафтогазе", "Укртрансгазе" и Ostchem от комментариев отказались.