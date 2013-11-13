Приостановка закупки газа у «Газпрома» не скажется на транзите газа в Европу - Ставицкий

Приостановка закупки газа Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» у российского монополиста «Газпрома» никак не скажется на транзите российского газа в Европу через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Абсолютно никак не скажется. Мы себя абсолютно комфортно чувствуем…», - сказал Ставицкий.

Как сообщал ранее УНИАН, по словам Ставицкого, НАК «Нафтогаз Украины» в первой декаде ноября не проводил закупку газа у российского «Газпрома».

«У нас полное хранилище газа, поэтому нет сейчас потребности увеличивать объемы закупки в России», - сказал Ставицкий.

При этом он не подтвердил информацию о том, что закупки газа полностью прекращены.

Напомним, 11 ноября заместитель директора Федерального государственного унитарного предприятия «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» Николай Орлов сообщил, что Украина с 9 ноября прекратила закупки природного газа у российского энергетического монополиста компании «Газпром».

По его словам, прекращение закупок произошло с 9 ноября, при том, что в начале месяца Украина покупала газ на уровне 9-10 млн куб. м. в сутки, что более чем в десять раз меньше среднесуточных объемов поставки.

Орлов добавил, что у них информация о поставках в конкретную страну, и нет уточнения, какая именно компания прекратила закупки российского газа.

13 ноября министр энергетики и угольной промышленности Ставицкий заявил, что «Нафтогаз» до конца текущего года может не осуществлять закупки газа у «Газпрома», так как на сегодняшний день потребности в газе существенно сократились, в том числе из-за теплой погоды.