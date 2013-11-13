Углегорская ТЭС запустила восстановленный после аварии энергоблок №4

Углегорская ТЭС (ПАО «Центрэнерго», Донецкая область) запустила энергоблок №4, восстановленный после аварии, произошедшей на станции 29 марта 2013 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, сегодня ночью восстановленный после аварии энергоблок №4 подключен к энергетической системе Украины.

В сообщении отмечается, что запуск энергоблока был запланирован на декабрь 2013 года, но работа по восстановлению объекта завершена на месяц раньше установленных сроков. И в настоящее время он работает с нагрузкой в 100 мегаватт.

В ОГА подчеркнули, что модернизация Углегорской станции осуществлялась с учетом всех экологических норм.

Как сообщал УНИАН, 29 марта 2013 года на Углегорской тепловой электростанции ПАО «Центрэнерго» произошел пожар, в результате которого было разрушено четыре энергоблока.

Пожар был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Углегорская ТЭС, насчитывающая почти 3 тыс. сотрудников, была полностью остановлена.

Первый энергоблок Углегорской тепловой электростанции уже восстановлен после пожара и 8 октября подключен к Объединенной энергетической системе Украины.

17 октября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что возьмет под контроль проведение работ для запуска второго, третьего и четвертого блоков Углегорской ТЭС. Он также напомнил, что 1 декабря планируется запуск четвертого блока, а 1 марта 2014 года - запуск второго и третьего блоков.

По словам Президента, проектная мощность электростанции 3600 мВт - 4 блока по 300 мВт, также в настоящее время законсервированы три блока по 800 мВт.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».