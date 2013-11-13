Украина проведет переговоры с французской EDF об увеличении экспорта электроэнергии в ЕС

Министерство энергетики и угольной промышленности 18 ноября проведет переговоры с французской энергетической компанией Electricite de France (EDF) о ее практическом участии в реализации проектов по увеличению экспорта электроэнергии с территории Украины в страны Европейского Союза.

«У меня в скором времени состоится визит в компанию EDF, а точнее 18-19 ноября, где мы обсудим практическое участие компании EDF в наших проектах по вставкам постоянного тока (для экспорта электроэнергии из страны в ЕС - УНИАН)», - сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

По словам министра, ввод в эксплуатацию трех вставок постоянного тока позволит в три раза увеличить экспорт электроэнергии с территории Украины в Западном направлении.

«Планируем в три раза. На сегодня у нас приблизительно 11 млрд кВт-ч (экспорт электроэнергии - УНИАН), с учетом ввода в эксплуатацию трех вставок это нам добавит приблизительно 20-25 млрд кВт-ч к тому объему, что есть», - отметил министр.

Также Ставицкий добавил, что интерес к данному проекту проявляют украинские инвестора, в частности, компания ДТЭК Рината Ахметова, как крупнейший в Украине экспортер электроэнергии в Европу.

«Есть предложения и внутренних инвесторов. Уверен, что это будет только на основе государственно-частного партнерства. Государство оставляет право за собой контролировать эту ситуацию, так как это стратегически важные объекты», - сказал Ставицкий.

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина в январе-сентябре 2013 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,2% - до 7,455 млрд кВт/ч. В денежном выражении экспорт электроэнергии составил 440 млн долл.

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, планирует в 2013 году увеличить экспорт электроэнергии в страны ЕС, Молдову и Беларусь по сравнению с 2012 годом на 3,1% - до 10 млрд кВт/ч.

Украина по итогам 2012 года увеличила экспорт электроэнергии до 9,745 млрд кВт/ч, что на 51,5% превышает показатель 2011 года.

Справка УНИАН. EDF - крупнейшая энергогенерирующая компания Франции. Управляет 18 атомными электростанциями на территории Франции, которые на 80% обеспечивают страну электроэнергией.