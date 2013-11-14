Чистая выручка "Газпрома" от продажи газа в страны бывшего СССР в 1 полугодии снизилась на 30%

"Газпром" в январе-сентябре 2013 года увеличил выручку от продажи газа на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,488 триллиона рублей (приблизительно 50 млрд долл.).

Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны выросла на 13% - до 824,419 миллиарда рублей за счет роста продаж газа на 10% или на 7,6 миллиарда кубометров, что было усилено ростом средних расчетных цен в рублях (включая таможенные пошлины) на 3%, передает ПРАЙМ.

Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза снизилась на 30% - до 179,555 миллиарда рублей из-за падения продаж газа на 18% или на 5,9 миллиарда кубометров, что было частично усилено снижением средних расчетных цен на 14%.

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Выручка от продажи услуг по транспортировке газа увеличилась на 34% - до 80,495 миллиарда рублей, что связано c ростом объемов транспортируемого газа для независимых поставщиков, а также тарифов на транспортировку газа.

Кроме этого, чистая прибыль ОАО "Газпром", относящаяся к акционерам холдинга, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-июне выросла на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 582,683 миллиарда рублей.

Выручка "Газпрома" за первое полугодие составила 2,568 триллиона рублей, что на 15% выше показателя за январь-июнь прошлого года.

Прибыль оказалась лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали ее в размере 577,549 миллиарда рублей, выручка почти совпала с прогнозом в 2,576 триллиона рублей.

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