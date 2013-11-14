PetroChina приобретает активы бразильской Petrobras

Бразильская нефтедобывающая госкомпания Petrobras заключила сделку с китайской национальной нефтяной корпорацией PetroChina по реализации своих перуанских активов за $2,6 млрд, пишут "Вести.ru".

Petrobras, у которой самый большой объем задолженности среди других частных нефтяных компаний, занимается продажей активов для финансирования проектов по добыче нефти с глубоководного шельфа.

Бразильская госкорпорация реализовала нефтяные блоки и трубопроводы в Колумбии британской компании Perenco за $380 млн.

Согласно информации, размещенной на сайте Petrobras, компания пришла в Перу в 1996 г. На сегодняшний день объем суточного производства составляет 16 тыс. баррелей, у компании есть доли в геологоразведочных активах Maranon, Huallaga и Madre de Dios.

Бразильская нефтедобывающая компания, которая сообщила о 40%-м падении прибыли в III квартале, планирует выделить $237 млрд для строительства НПЗ и разработки глубоководных проектов в течение ближайших пяти лет до 2017 г.

Соглашение, подписанное в среду, 13 ноября, должно быть также одобрено правительствами Китая и Перу.

“Приобретение активов позволит увеличить добычу нефти и газа и расширить сотрудничество в Латинской Америке. Также сделка поспособствует устойчивому развитию PetroChina за рубежом”, - заявили представители компании.

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