Чистая прибыль RWE AG по итогам трех кварталов упала на 68%

Чистая прибыль RWE AG, второго по величине энергетического концерна Германии, по итогам трех кварталов 2013 года упала на 67,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 609 миллионов евро.

В пересчете на одну акцию прибыль компании за отчетный период составила 0,99 евро против 3,06 евро за январь-сентябрь 2012 года. Выручка RWE за три квартала повысилась на 4% - до 39,9 миллиарда евро, передает ПРАЙМ.

"Нынешняя промежуточная финансовая отчетность уже показывает признаки значительного ухудшения показателей по прибыли от бизнеса по производству электроэнергии, операционный результат которого снизился почти на две трети по сравнению с годом ранее", - сказал глава концерна Петер Териум.

По итогам третьего квартала текущего года чистый убыток энергетического концерна составил 370 миллионов евро против чистой прибыли в 296 миллионов евро за июль-сентябрь прошлого года. В пересчете на одну акцию RWE зафиксировала убыток в 0,6 евро против прибыли в 0,48 евро за аналогичный период годом ранее. Квартальная выручка компании составила 11,35 миллиарда евро, что на 0,87% выше аналогичного показателя 2012 года.

Чистый долг компании по состоянию на конец сентября 2013 года составил 30,78 миллиарда евро против 33 миллиардов евро на конец сентября прошлого года (снижение на 6,8%). К концу текущего года компания планирует добиться сохранения показателя EBITDA и операционной прибыли на прошлогоднем уровне - 9 миллиардов евро и 5,9 миллиарда евро, соответственно.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Компания занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. RWE AG обеспечивает электричеством около 20 миллионов покупателей, газом — 10 миллионов клиентов.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины", диверсифицируя поставки дорогого российского газа, покупает его по контракту с немецкой RWE. Газ транспортируется через Польшу.

Поставки газа в Украину через польскую газотранспортную систему с 6 ноября по сравнению со среднесуточными поставками в первые дни ноября увеличились более чем вдвое - до около 3 млн кубометров в сутки.

В конце сентября польская компания PGNiG, которая является монопольным покупателем и продавцом газа в Польше и обеспечивает свои потребности в "голубом топливо" за счет собственной добычи только на 30%, заявила о том, что готова побороться с RWE и другими неназванными компаниями за право поставлять газ в Украину, которая активно ищет других поставщиков в Европе из-за слишком дорогого газа по прямому контракту с российским "Газпромом".