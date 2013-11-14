Цена нефти продолжила рост на статданных по запасам сырья в США

На мировых торгах в четверг, 14 ноября, цены на нефть незначительно растут на фоне публикации Американским институтом нефти (API) данных по динамике запасов сырья в США.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,17% - до 107,3 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,1% и составила 93,97 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 ноября, выросли на 600 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 1,8 миллиона баррелей.

По мнению экспертов, данные по запасам в США ограничивают рост цен.

Позже в четверг будут обнародованы статданные по запасам нефти от Минэнерго США.