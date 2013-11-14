Китай готовится к серьезному дефициту газа в зимний период

С наступлением зимы Китай будет испытывать серьезный дефицит природного газа на отечественном рынке, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Синьхуа».

Некоторые важные промышленные предприятия на днях получили уведомления из Китайской нефтегазовой акционерной компании о том, что их газоснабжение будет прекращено на определенное время с целью обеспечения отоплением населения.

По прогнозам Государственного комитета по делам реформ и развития КНР, этой зимой нехватка газа будет наблюдаться в городах Урумчи, Пекин и Шицзячжуан.

По статистике, за первые три квартала текущего года потребность природного газа в стране выросла на 13,5%, одновременно прирост производства составил лишь 9,2%. За указанный отрезок времени Китай импортировал из-за рубежа 38,8 млрд куб. м газа.

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