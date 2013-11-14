ДТЭК начала поставки газа из Польши

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, начал поставки природного газа из Польши по контракту с нефтегазовой компанией PGNiG, и планирует импортировать в ноябре 2013 года до 50 млн куб. м.

«Мы завершили тесты по польскому направлению и начали полноценные поставки. В текущем месяце компания планирует импортировать до 50 млн куб м газа и примерно аналогичный объем в следующем месяце», - сказал журналистам директор по коммерческой деятельности ДТЭК Андрей Фаворов.

Также Фаворов сообщил, что компания продолжит осуществлять поставки газа с территории Венгрии, которые ДТЭК наладил с июля 2013 года, при условии экономической целесообразности.

«В Венгрии рынок сложный, неглубокий с точки зрения количества газа и ограниченности числа хранилищ. Потребление газа в Венгрии может возрасти, если температура изменится, поэтому мне тяжело делать прогнозы по объему, который мы можем импортировать. Мы готовы рассмотреть возможность импорта до 50-100 млн куб. м в месяц при условии экономической целесообразности» - отметил Фаворов.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце октября 2013 года компания «ДТЭК Трейдинг», входящая в энергетический холдинг ДТЭК, заключила контракт на поставку природного газа с польской национальной нефтегазовой компанией PGNiG.

По данным компании, тестовые поставки осуществлялись с 28 по 31 октября, при этом максимальная суточная поставка составила до 3,5 млн куб. м.

ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.