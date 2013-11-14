ДТЭК прогнозирует появления новых игроков на рынке экспорта электроэнергии

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, рассматривает возможность инвестиций в размере около 610 млн евро в проекты по экспорту электроэнергии в направлении Польши, Венгрии, Румынии, Словакии.

«Сегодня пропускные способности трансграничных линий электропередач используются практически на 100%, обеспечивая поставки на экспорт 10 млрд кВт/ч украинской электроэнергии. Существенного увеличения экспорта в европейские страны в среднесрочной перспективе 3-5 лет можно достичь за счет строительства вставок постоянного тока (ВПТ). Это позволит удовлетворять растущие потребности в мощностях Европы. ДТЭК рассматривает возможность инвестиций в размере около 610 млн евро в проекты по экспорту электроэнергии в направлении Польши, Венгрии, Румынии, Словакии. Это позволит увеличить экспортные поставки, дополнительно загрузить генерирующие предприятия и обеспечить сбыт угля, а значит – и стабильную работу энергетикам и шахтерам», - заявил директор по коммерческой деятельности ДТЭК Андрей Фаворов на конференции «Интеграция энергетического рынка стран Вышеградской четверки и Украины».

По словам Фаворова, ДТЭК заинтересован в появлении на рынке экспорта электроэнергии новых игроков по всем направлениям, способных загрузить мощности и повысить выработку генерирующих предприятий Украины.

По его мнению, изменения в порядок проведения экспортных аукционов, которые были приняты 7 ноября 2013 года, будут способствовать расширению круга участников благодаря снижению размера гарантийного взноса и более широкому применению механизмов обеспечения выполнения обязательств перед системным оператором.

«Верю, что уже по итогам декабрьского годового аукциона на рынке экспорта электроэнергии появятся новые игроки», - сказал Фаворов.

Также директор по коммерческой деятельности ДТЭК отметил, что принятый парламентом 24 октября 2013 года законопроект «Об основах функционирования рынка электроэнергии» снижает уровень государственного вмешательства в работу рынка и стимулирует конкуренцию.

«Дальнейшему расширению круга экспортеров будет способствовать либерализация рынка электроэнергии в целом. В Европе более 80% электричества продается по прямым контрактам между производителями и поставщиками или крупными потребителями на условиях свободного рыночного ценообразования», - сказал Фаворов.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий 18 ноября 2013 года проведет переговоры с французской энергетической компанией Electricite de France (EDF) о ее практическом участии в реализации проектов по увеличению экспорта электроэнергии с территории Украины в страны Европейского Союза. Реализация проектов позволит в три раза увеличить экспорт электроэнергии с территории Украины в Западном направлении.

По словам министра, интерес к данному проекту проявляют украинские инвесторы, в частности компания ДТЭК Рината Ахметова как крупнейший в Украине экспортер электроэнергии в Европу.

Украина по итогам 2012 года увеличила экспорт электроэнергии до 9,745 млрд кВт/ч, что на 51,5% превышает показатель 2011 года.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.