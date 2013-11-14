«Газпром» снизил доход от продажи газа из-за сокращения поставок в Украину

Российский газовый монополист компания «Газпром» в январе-сентябре 2013 года сократила доход от продажи газа на рынках СНГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26% из-за падения продаж в Украине, говорится в отчете компании.

Абсолютный показатель выручки от реализации природного газа на рынках СНГ за 9 месяцев 2013 года составил 8,465 млрд долл.

Согласно отчету «Газпрома», падение выручки за 9 месяцев 2013 года в денежном выражении произошло за счет снижения на 15,63% (7,32 млрд куб. м) объемов продаж газа в натуральном выражении.

Так, по данным российской монополии, поставки природного газа в Украину в отчетный период в натуральном выражении составили 18,19 млрд куб. м, достигнув уже в сентябре запланированного правительством Украины прогнозного баланса, принятого в апреле 2013 года.

По данным министерства энергетики Украины, поставки газа из Российской Федерации за 9 месяцев 2012 года составили 24,58 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, Украина с 9 ноября прекратила закупки природного газа у «Газпрома». По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, в ПХГ уже закачаны 18 млрд кубометров, и у правительства нет намерений менять ранее принятый баланс потребления топлива в сторону увеличения импорта, тем более что предприятия теплокоммунэнерго уже смогли сэкономить порядка 1 млрд кубометров газа по сравнению с показателями прошлого года.

Согласно утвержденному Кабинетом министров прогнозному балансу газа на 2013 год, объем импорта газа в Украину составит 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании «Газпром» составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» — российская энергетическая компания, занимающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии. Компания поставляет природный газ как внутренним потребителям России, так странам СНГ, Балтии, Европы.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 18%, в российских — 72%. На «Газпром» приходится 14% мировой и 74% российской добычи газа.