Украина за 9 месяцев сократила импорт газа до 8,2 млрд долл.

Украина в январе-сентябре 2013 года сократила импорт газа в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 21,4% - до 8,205 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в сентябре 2013 года Украина увеличила импорт природного газа по сравнению с сентябрем 2012 года на 40,9% - до 1,875 млрд долл.

Напомним, большую долю импортируемого в Украину газа составляет газ, поставляемый из Российской Федерации.

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Как сообщал УНИАН, Украина в январе-сентябре 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 19,8% - до 19,712 млрд куб. м.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Справка УНИАН. На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова - ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко - ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа - Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (Польша, РФ).