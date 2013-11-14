"Газпром" снизил цены на газ для венгерских Panrusgas и Centrex

"Газпром" завершил переговоры о пересмотре цен с венгерскими Panrusgas и Centrex, следует из квартального отчета российского газового холдинга, передает Прайм.

"В 2013 году с компанией GDF Suez подписано соглашение по изменению условий долгосрочных контрактов, а также завершены переговоры по пересмотру цен для Венгрии с компаниями Panrusgas и Centrex", - говорится в документе.

В июле замглавы "Газпрома" Александр Медведев сообщал, что компания в ближайшее время рассчитывает завершить переговоры с европейскими потребителями по изменению контрактов. Переговоры шли с итальянской Eni, французской GDF и австрийской Econgas. Замглавы "Газпрома" подчеркивал, что переговоры о корректировке цен были начаты в связи с истечением срока действия прежних ценовых договоренностей. В августе GDF сообщила, что договорилась с "Газпромом".

Медведев говорил, что снижение цены будет меньше, чем по итогам предыдущего раунда переговоров, когда оно составило 7-10%. Он также подчеркивал, что корректировка проводится без увеличения спотовой составляющей в контрактах, за счет изменения формулы цены. В среднем по портфелю контрактов "Газпрома" доля спотовой составляющей находится на уровне 7-8%.