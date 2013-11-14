Украина и Азербайджан могут наладить поставки сжиженного газа через Грузию

Украина и Азербайджан считают возможным и перспективным проектом налаживание поставок сжиженного газа с LNG-терминала, который планируется построить в Грузии, на LNG-терминал, строительство которого ожидается в акватории порта «Южный» (Одесская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко на совместном брифинге с первым вице-премьер-министром Азербайджана Ягубом Еюбовым после заседания украинско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Грищенко отметил, что на сегодняшнем заседании эта тема обсуждалась, однако, для принятия каких-либо решений она нуждается в дальнейшем обсуждении.

Вместе с тем он подчеркнул, что сотрудничество в области поставок сжиженного газа может стать стратегическим между Украиной и Азербайджаном.

«Эта тема нуждается в очень глубокой проработке на профессиональном уровне. Целый ряд аспектов нами было проанализировано и понятно сейчас, что нужно делать последовательно в ближайшее время, чтобы сотрудничество в этой сфере вышло на уровень стратегической перспективы. Это невозможно решить наскоком или каким-то отдельным решением. Здесь целый ряд факторов, который необходимо учитывать. И не самое главное, что здесь есть позитивная динамика и реальные перспективы реализации таких планов - в этом стороны полностью согласны», - сказал Грищенко.

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Как сообщал УНИАН, в июне текущего года Глава Национального агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив сказал, что считает перспективным вариант поставки сжиженного газа из Азербайджана в Украину через Грузию по Черному морю.

17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приёму сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины к 2014 году.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приёму сжиженного природного газа (LNG-терминал)

Позже Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy в Хьюстоне подписали соглашение о размещении плавучего терминала (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.) Выполнение предпроектных и исследовательских работ в рамках первой стадии проектирования наземной части украинского LNG-терминала обеспечит польское подразделение международной компании ILF.

20 сентября вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил, что Украина надеется в ближайшее время получить коммерческие предложения по строительству на Черном море терминала по приёму сжиженного газа - LNG-терминала, который, как ожидается, должен начать работу в течение 12 месяцев.