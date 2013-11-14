Украина сократила импорт нефти в 4,6 раза

Украина в январе-сентябре 2013 года сократила импорт нефти в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 4,6 раза - до 225,3 млн долл., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, импорт нефти в денежном выражении в сентябре 2013 года по сравнению сентябрем 2012 года снизился на 24,2% - до 43,3 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в январе-сентябре 2013 года сократила импорт нефти в 4 раза - до 320,2 тыс. тонн по сравнению с 1 млн 275,7 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

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Справка УНИАН. Украина имеет шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год. Однако на сегодняшний день в работе находятся только Кременчугский НПЗ, Одесский и Шебелинский ГПЗ, который работает на минимальной загруженности.