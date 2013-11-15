Фонд миллиардера Баффета заявил о владении менее 1% акций Exxon Mobil на 3,45 млрд долл.

Фонд миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыл информацию о владении менее чем 1% акций американского нефтяного гиганта Exxon Mobil Corp.(40,1 миллиона ценных бумаг), стоимость которых по состоянию на 30 сентября оценивалась в 3,45 миллиарда долларов.

В настоящее время Exxon Mobil является крупнейшей в мире нефтегазовой компанией, акции которой торгуются на бирже с рыночной капитализацией в 407,2 миллиарда долларов.

Это уже не первые инвестиции Баффета в энергетический сектор. В 2009 году Berkshire купил крупную долю в компании ConocoPhillips, в то время когда цены на нефть были на высоком уровне. После резкого снижения стоимости сырья и убытка фонда в несколько миллиардов долларов Баффет сократил долю в ConocoPhillips приблизительно на 40% и признал, что инвестиции в компанию в то время были большой ошибкой, передает ПРАЙМ.

Berkshire Hathaway занимается инвестициями и страхованием, контролирует более 40 компаний в таких секторах, как финансовые услуги, кондитерское производство, издательское дело, ювелирный бизнес, производство мебели, ковров, стройматериалов и другое.

Exxon Mobil Corporation - американская нефтегазовая корпорация, основана в 1999 году. В настоящее время является одним из шести крупнейших производителей нефти в мире.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины подписал договор с ExxonMobil относительно заключения соглашения о разделе углеводородов в пределах участка Скифский (шельф Черного моря).

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