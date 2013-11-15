Нефть продолжает дорожать на фоне заявлений кандидата на пост главы Федрезерва США

На мировых рынках в пятницу, 15 ноября, цены на нефть растут на фоне заявлений кандидата на пост главы Федрезерва США Джанет Йеллен о продолжении стимулирования экономики.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 10.04 мск выросла на 1,33% - до 108,54 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,46% и составила 94,19 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Выступая в конгрессе, Йеллен сообщила, что в отсутствие инфляционных рисков и в условиях высокой безработицы в ФРС полны решимости укрепить рост экономики и улучшить ситуацию на рынке труда.

В то же время, рост котировок ограничивается статистикой по коммерческим запасам нефти в США, которые за неделю, завершившуюся 8 ноября, увеличились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,7%, - до 388,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста запасов лишь на 800 тысяч баррелей.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Федеральная резервная система США сохранила программу количественного смягчения - диапазон ключевой процентной ставки в пределах 0,00-0,25% годовых и объем выкупа активов на уровне 85 миллиардов долларов в месяц.

В сопроводительном заявлении американский центробанк, как и раньше, пообещал удерживать ставку до тех пор, пока уровень безработицы превышает 6,5%, а ожидаемая инфляция - не превышает 2,5%.