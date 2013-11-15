Россию ожидает социальный взрыв, если воплотится план «Газпрома» - СМИ

В России за жилищно-коммунальные услуги население, возможно, скоро будет платить авансом - до 10-го числа текущего, а не следующего месяца, как было до сих пор. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам проработать этот вопрос до 5 декабря.

Мера должна снизить задолженность населения перед ресурсоснабжающими организациями. Долгов накопилось более чем на 248 млрд руб., около трети этой суммы приходится на шесть регионов страны, пишут "Ведомости".

Идея авансовых платежей принадлежит «Газпрому». Население - проблемная группа, сетовал предправления «Газпрома» Алексей Миллер в октябре: «Из 100,7 млрд общей задолженности долги потребителей — 45 млрд руб.».

Миллер предложил использовать опыт стран Восточной Европы: коммунальные услуги там платят авансом независимо от того, есть ли у потребителей приборы учета.

Теперь Минрегион, Минэкономразвития и Федеральная служба по тарифам должны подготовить поправки в Жилищный кодекс.

Жесткие меры не решат проблему с долгами, скептичны эксперты. Во-первых, тот, кто не может платить, не будет этого делать и дальше, если не дать скидку при авансовом платеже. Во-вторых, по-прежнему непонятно, как разобраться с неплательщиками: отключить газ в многоквартирном доме даже у одного или нескольких жильцов сложно, а иногда невозможно.

А государство рискует получить негативные социальные последствия, предупреждают эксперты: в какой-то месяц населению придется заплатить за услуги ЖКХ дважды — за прошлый и текущий месяцы.

«Газпром» удовлетворен перечнем поручений премьера, говорит его представитель. Авансовые платежи повысят финансовую дисциплину населения, надеется он: «В магазине у вас не возникает вопроса, почему сначала вы платите, а потом потребляете. Почему здесь должна быть другая логика?».

Эксперты полагают, что новая система оплаты не решит и одну из самых больших проблем ЖКХ: даже если деньги будут уплачены, на пути к «Газпрому» их по-прежнему смогут украсть.

Миллер недавно предложил перевести на предоплату Украину, если она не погасит долг в 882 млн долл. Медведев поддержал и это предложение Миллера.