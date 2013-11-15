В Техасе взорвался трубопровод компании Chevron Corp.

Трубопровод нефтегазовой компании Chevron Corp. взорвался у маленького городка в Техасе, выбросив в небо впечатляющий столб пламени и вызвав эвакуацию близлежащих домов и школы, сообщили представители экстренных служб США.

От взрыва, произошедшего к югу от города Милфорд, никто не пострадал. Виной инцидента стали рабочие, случайно пробурившие отверстие в 10-дюймовой трубе, по которой подавался сжиженный газ, сообщил KTVT-TV Том Хемрик, директор экстренной службы округа Хилл, передает Rueters.

"Пламя определенно угасает", - сказал Хемрик.

Власти создали зону эвакуации в радиусе 2,4 километра от места взрыва, сообщила Chevron. По просьбе экстренных служб свои дома покинули 700 жителей Милфорда.

Компания утверждает, что перекрыла еще один трубопровод, расположенный рядом с аварийным.

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