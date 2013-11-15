Нефтегазовая компания JKX увеличила суточную добычу газа вдвое

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil&Gas в третьем квартале 2013 года увеличила суточную добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 1,83 раза — до 1,9 млн куб. м.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно отчету, суточная добыча нефти в третьем квартале 2013 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 26% - до 1,498 тыс. баррелей.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2013 года JKX Oil&Gas успешно завершила последний этап многоступенчатого гидроразрыва пласта (ГРП) на скважине R-103 (Руденковское месторождение, Полтавская обл.).

JKX Oil&Gas в 2013 году намерена вложить до 50 млн долл. в разведку и добычу углеводородов в Украине.

В апреле 2013 года JKX Oil&Gas увеличила суточную добычу нефти и газа по сравнению с первым кварталом 2013 года на 71% - до 11,713 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

Справка УНИАН. Компания JKX Oil & Gas plc занимается разведкой, добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil & Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

В Украине JKX Oil & Gas через созданную в 1994 году Poltava Petroleum Company (СП «Полтавская газонефтяная компания») разрабатывает Ново-Николаевское месторождение в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также имеет разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.