«Энергоинвест Холдинг» возглавил наблюдательный совет «Донбассэнерго»

«Энергоинвест Холдинг», который на приватизационном конкурсе в августе 2013 года купил 60,773% акций одной из крупнейших в Украине энергогенерирующих компаний «Донбассэнерго», возглавил ее наблюдательный совет.

Об этом сообщила энергогенерирующая компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также, согласно сообщению, главой ревизионной комиссии «Донбассэнерго» назначена Алла Богатырёва.

Данные решения были приняты на внеочередном собрании акционеров компании 7 ноября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Донбассэнерго» получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

Справка УНИАН. «Энергоинвест Холдинг» (г. Донецк) создан в июне 2013 года, основным направлением деятельности является инвестирование и развитие энергетических активов в Украине.

Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг». Гуменюк был депутатом Верховной Рады 5-го и 6-го созывов от Партии регионов.

«Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.