Запорожская АЭС отключит первый энергоблок для ремонта

Запорожская атомная электростанция 17 ноября отключит первый энергоблок для ремонта электротехнического оборудования.

«Запорожской АЭС подана заявка на отключение от энергосети энергоблока №1 с 0 ч. 00 мин. 17 ноября до 27 ноября 2013 года для проведения текущего ремонта на электротехническом оборудовании», - говорится в сообщении станции.

Согласно сообщению, в настоящий момент в работе находится 5 энергоблоков суммарной мощностью 4930 МВт.

Радиационная обстановка в зоне расположения Запорожской АЭС без изменений.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.