Запорожская АЭС в 2016 году запустит комплекс по переработке радиоактивных отходов

Крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС намерена в 2016 году ввести в эксплуатацию комплекс по переработке радиоактивных отходов (РАО), говорится в сообщении станции.

Согласно сообщению, в течение 2013 года проводились работы по строительству здания, а также монтировалось крупногабаритное оборудование.

«На данный момент уже смонтирована печь сжигания, несколько узлов газоочистки, крупногабаритные баки, смонтированы узлы выгрузки, выполнен ряд других серьезных работ. Работы ведутся по графику, отставаний нет», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что оборудование для комплекса поставит Еврокомиссия по программе ТАСIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States, Техническая помощь Содружеству Независимых Государств).

Кроме того, как отмечается в сообщении станции, комплекс по безопасной переработке РАО будет полностью автоматизирован.

«Обучение персонала работе с новыми технологиями намечено провести в два этапа - сначала на предприятиях Бельгии, где такие установки уже функционируют, а затем - на Запорожской АЭС при пуске в опытную эксплуатацию», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, планирует в 2014 году на Ривненской АЭС ввести в эксплуатацию комплекса по переработке твердых РАО.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн. кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.