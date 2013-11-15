Кабмин разорвал договор между «Черноморнефтегазом» и «Лукойлом» по добыче углеводородов

Кабинет министров разорвал договор между госпредприятием «Черноморнефтегаз» и российской нефтегазодобывающей компанией «Лукойл» по совместной разведке и добыче нефти и природного газа на шельфе Черного моря.

«Отменить как такое, что не реализовано, распоряжение Кабинета министров Украины от 20 декабря 2010 года № 2361 "О согласовании заключения договора о совместной деятельности", - говорится в распоряжении Кабмина от 17 октября 2013 года, обнародованном на правительственном сайте сегодня.

Согласно принятому ранее документу, объектом совместной деятельности являлась разработка Одесского, Безымянного и Субботинского месторождений.

Доля государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в совместной деятельности составляла не менее 50 процентов.

Справка УНИАН. На данный момент «Черноморнефтегаз» самостоятельно ведет разведку и добычу углеводородов на Одесском и Безымянном месторождениях.

Украина намерена разрабатывать Субботинское месторождение с итальянской Eni и французской Electricite de France (EDF).

ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

«ЛУКОЙЛ» - российская нефтяная компания. Компании "ЛУКОЙЛ" принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн тонн нефти в год.