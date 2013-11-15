"Нафтогаз" подтвердил, что возобновил закупку российского газа

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердила возобновление закупки газа у российского монополиста компании "Газпром".

Об этом сказано в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Согласно сообщению, 14 ноября состоялась рабочая встреча главы «Нафтогаза» Евгения Бакулина с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, на которой стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в газовой сфере.

«В результате встречи была достигнута договоренность о том, что «Нафтогаз» прекращает отбор газа из ПХГ и восстанавливает закупку природного газа у «Газпрома», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Нафтогаз Украины» прекратил отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) и возобновила закупку российского газа в соответствии с контрактом.

11 ноября заместитель директора Федерального государственного унитарного предприятия «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» Николай Орлов сообщил, что Украина с 9 ноября прекратила закупки природного газа у российского энергетического монополиста компании «Газпром».

По его словам, прекращение закупок произошло с 9 ноября, при том, что в начале месяца Украина покупала газ на уровне 9-10 млн куб. м. в сутки, что более чем в десять раз меньше среднесуточных объемов поставки.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий 13 ноября заявили, что «Нафтогаз» до конца текущего года может не осуществлять закупки газа у российского монополиста «Газпрома».

По словам Ставицкого, НАК «Нафтогаз Украины» в первой декаде ноября не проводил закупку газа у российского «Газпрома». В то же время он заявил, что прекращение закупок газа «Нафтогазом» у российского монополиста «Газпрома» никак не отразится на транзите российского газа в Европу по территории Украины.

В то же время, 14 ноября, начальник департамента "Газпрома" Павел Одеров заявил, что Украина, после прекращения в ноябре отбора газа в России, может использовать для поставок на внутренний рынок газ из подземных хранилищ (ПХГ), что негативно отразится в последующем на транзите в Европу.

Сегодня, 15 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с украинским коллегой Николаем Азаровым обратил внимание на необходимость исполнения Киевом обязательств по закачке газа в подземные газовые хранилища для исполнения международных контрактов.