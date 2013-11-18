В США разработали долгожданные правила добычи сланцевого газа

Администрация американского штата Калифорния в пятницу опубликовала «долгожданные» правила проведения гидроразрыва пласта (ГРП), который в частности используется энергетическими компаниями при добыче сланцевого газа, сообщает издание Los Angeles Times.

«Мы считаем, что как только эти предлагаемые правила вступят в силу в начале 2015 года, мы будем иметь самую серьезную в Америке защиту окружающей среды и здоровья жителей штата, а также обеспечить поддержание ключевого производства (добыча углеводородов - УНИАН) для экономики Калифорнии», - цитирует издание слова директора Государственного департамента охраны природы Марка Неходома.

Как известно, Калифорния занимает третье место в США по объему нефтяной и газовой добычи.

Процесс, официально известный как гидравлический разрыв пласта, включает в себя подачу воды, песка и смеси химических веществ под давлением в геологические пласты на месте добычи углеводородов.

Как отмечает издание, сторонники данного процесса говорят, что использование ГРП открывает новые источники энергии и создают высокооплачиваемые рабочие места, в то время как противники утверждают, что гидроразрыв вызывает загрязнение подземных запасов питьевой воды и создает опасность для здоровья человека.

Тем не менее, как передает Los Angeles Times, документ, предлагаемый властями Калифорнии, содержит требования к компаниям, использующим ГРП, проводить обязательное независимое научное исследование всех плюсов и минусов данной технологии перед ее применением.

Также в документе говорится, что вода будет регулярно контролироваться во время и после бурения, а также состав и концентрация химических веществ, используемых при ГРП, будут обнародованы в интернете. Кроме этого, перед началом бурений компании должны будут в обязательном порядке оповещать близлежащие районы.

«ГРП проводятся уже в течение полувека в нефтедобывающих регионах Калифорнии, но без специального контроля со стороны государственных регуляторов», - отмечает издание.

Все изменилось в тех пор, когда губернатор штата Джерри Браун подписал законопроект, стимулирующий производство электроэнергии из возобновляемых источников.

«ГРП следует поощрять до тех пор, пока это безопасно», - цитирует издание заявление Брауна.

Как почеркивает издание, теперь данный документ пройдет 60-дневные общественные слушания, которые начнутся с января 2014 года в городах Калифорнии, а окончательно документ должен вступить в силу 1 января 2015 года.

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Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 3 трлн куб м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.