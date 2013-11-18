"Газпром" будет спонсировать болгарский футбольный клуб "Левски" на 2,7 млн евро в год
08:55, 18 ноября 2013Энергетика
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"Газпром" в ближайшее время подпишет спонсорский контракт с болгарским футбольным клубом "Левски", по которому будет платить ему 2,7 миллиона евро в год.
По информации СМИ, условия договора между российской компанией и клубом из Софии согласованы на 99%, а подписание контракта произойдет в течение ближайших двух месяцев, передает ПРАЙМ.
ОАО "Газпром" уже является спонсором футбольных клубов "Зенит" (Санкт-Петербург), "Шальке" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Челси" (Англия), а также официальным партнером ФИФА и спонсором Лиги чемпионов.
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