"Газпром" будет спонсировать болгарский футбольный клуб "Левски" на 2,7 млн евро в год

"Газпром" в ближайшее время подпишет спонсорский контракт с болгарским футбольным клубом "Левски", по которому будет платить ему 2,7 миллиона евро в год.

По информации СМИ, условия договора между российской компанией и клубом из Софии согласованы на 99%, а подписание контракта произойдет в течение ближайших двух месяцев, передает ПРАЙМ.

ОАО "Газпром" уже является спонсором футбольных клубов "Зенит" (Санкт-Петербург), "Шальке" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Челси" (Англия), а также официальным партнером ФИФА и спонсором Лиги чемпионов.