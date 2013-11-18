Авария во время бурения газовой скважины в Закарпатской области: жертв и пострадавших нет

В Закарпатской области вечером 17 ноября в поле вблизи с. Русские Комаровцы Ужгородского района во время бурения газовой скважины ООО “Тиса-Газ” произошли разгерметизация и выбросы смеси природного газа и азота в атмосферу.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, жертв, пострадавших и угрозы окружающей среде нет.

В 5.00 18 ноября авария ликвидирована путем перекрытия задвижки.

Проводятся работы по заполнению скважины буровым раствором.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 10 ед. техники и 50 чел. личного состава.