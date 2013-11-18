Украина сократила первичную переработку нефти на 26,3%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-октябре 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 2,7 млн тонн, что на 26,3% меньше показателя аналогичного периода 2012 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в октябре 2013 года составила 0,4 млн тонн, что на 22,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем, и на 28% больше по сравнению с октябрем 2012 года.

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Как сообщал ранее УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в первом полугодии 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 1,5 млн тонн, что на 40,2% меньше показателя аналогичного периода 2012 года.

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в 2012 году сократили объем первичной переработки нефти до 4,3 млн тонн, что на 50,8% меньше показателя 2011 года.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

В Украине находятся шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.