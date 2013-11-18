«Нафтогаз» до конца года погасит 1 млрд долл. долга перед «Газпромом» - Ставицкий

Долг НАК "Нафтогаз Украины" перед компанией "Газпром" за потребленный в августе и октябре газ составляет около 1 млрд долларов, задолженность будет погашена до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Ставицкий сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» продолжает осуществлять платежи российскому «Газпрому» за газ, который был закуплен в августе.

«Я уже говорил, что на прошлой неделе было оплачено более чем 20%. Каждый день идут платежи», - сказал Ставицкий.

14 ноября замглавы «Газпрома» Андрей Круглов сообщил, что в компании не видят положительной динамики в погашении долга за поставки российского газа Украиной, который в настоящее время превышает 1,3 млрд долларов.

Напомним, «Нафтогаз» начал выплачивать задолженность 5 ноября текущего года.

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Впервые о долге стало известно 29 октября, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Согласно контракту от 19 января 2009 года "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.