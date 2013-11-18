"Нафтогаз" и "Газпром" договорились о новом графике расчетов

"Нафтогаз" и "Газпром" достигли компромиссной договоренности о новом графике оплаты поставок российского газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности страны Эдуард Ставицкий.

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"Достигнуты компромиссные решения, которые позволят Украине своевременно оплачивать по новому графику, который был подписан, за природные ресурсы, которые мы получаем. И в то же время удовлетворить потребности всех наших партнеров в части поставщика природного газа, а это "Газпром", и в части - транзита в Европу", - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, ранее Ставицкий заявил, что долг НАК "Нафтогаз Украины" перед компанией "Газпром" за потребленный в августе и октябре газ составляет около 1 млрд долларов, задолженность будет погашена до конца этого года.

Согласно контракту от 19 января 2009 года "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.