Сеть АЗС Shell в Украине сменила гендиректора

Сеть АЗС Shell на территории Украины назначила гендиректором Халдуна Гувенира вместо Балажа Эрени, возглавлявшего сеть АЗС с марта 2013 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, Гувенир начал работать в компании Shell 28 лет назад - в 1985 году. До назначения в Украину он с 2007 года занимал должность менеджера по розничным продажам и операционной деятельности компании «Shell and Turcas AS» (Турция), а в конце 2011 года стал заместителем генерального директора по продажам.

Пресс-служба также отметила, что Гувенир успел поработать координатором по работе с ключевыми клиентами направления розничной торговли смазочными материалами в странах Европы.

«Кроме того, Гувенир работал в различных подразделениях «Шелл» в Великобритании, Болгарии и России», - отметила пресс-служба, уточнив, что Балаж Эрени, возглавлявший сеть АЗС Shell в Украине с марта 2013 года, принял решение о возвращении к работе в качестве генерального директора розничного направления «Шелл» в Венгрии.

Как сообщал УНИАН, В 2006 году была создана компания по эксплуатации сети АЗС под брендом Shell в Украине. Сейчас сеть АЗС Shell насчитывает 172 станции в 20 областях Украины.

Для эксплуатации сети автозаправочных станций Shell на территории Украины создана компания «Альянс Холдинг».

Компания «Shell» – один из мировых лидеров в энергетической и нефтехимической области. Сегодня компания работает в более чем 90 странах мира, общее количество сотрудников превышает 93 000 человек.