Для продление срока эксплуатации энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС нужно 2,4 млрд грн

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины, оценивает расходы на работы по продлению срока эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской атомной электростанции, проектный срок которой истекает в декабре 2013 года, в размере 2,4 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и. о. президента госкомпании «Энергоатом» Никита Константинов, выступая на общественных слушаниях в Южно-Украинске, посвященных продлению срока эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской АЭС.

«То, что касается первого энергоблока Южно-Украинской АЭС, то суммарные затраты будут порядка 2,4 млрд грн, или 2400 грн за киловатт установленной мощности», - сказал Константинов.

По его словам, обновленной энергетической стратегией Украины на период до 2030 года определена экономическая целесообразность продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС.

«Это обусловлено, в первую очередь, сроками строительства новых энергоблоков, а также их ориентировочной стоимостью. Удельная стоимость строительства тепловых энергоблоков весьма и гораздо больше ориентировочных затрат на продление атомных энергоблоков», - отметил и. о. президента «Энергоатома».

По словам заместителя главного инженера Южно-Украинской АЭС по модернизации и реконструкции Андрея Биндюкова, в 2013 году на выполнение мероприятий по продлению срока эксплуатации первого энергоблока было потрачено около 1 млрд грн и выполнено около 86 обязательных мероприятий.

«Для продления срока эксплуатации в 2013 году нам обязательно надо выполнить 86 мероприятий. На сегодняшний день 77 мероприятий выполнены в полном объеме. По 9 мероприятиям ведутся работы», - сказал Биндюков. «Мы планируем завершить все работы к 1 декабря», - добавил он.

По словам заместителя главного инженера, большую часть оборудования было произведено в Украине.

Также Биндюков отметил, что при проведении работ по продлению срока эксплуатации энергоблока были учтены и постфокусимские события (авария на японской атомной электростанции 11 марта 2011 года).

«Для энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС намечено выполнить 10 мероприятий», - сказал он. Как отметил заместитель главного инженера станции, на этой неделе планируется завершить выполнение всех постфокусимских мероприятий.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.