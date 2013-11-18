Минэкономразвития предлагает расширить экспортные возможности ГТС

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает расширить экспортные возможности украинской газотранспортной системы (ГТС).

Соответствующее предложение содержится в проекте распоряжения Кабинета министров "Об утверждении плана мероприятий по реализации концепции создания системы государственной поддержки экспорта Украины на период до 2015 г.”, размещенном на сайте Минэкономразвития.

Согласно документу, расширение экспортных возможностей ГТС предлагается осуществить “в частности, путем эффективного использования существующей инфраструктуры, определения новых маршрутов транспортировки газа в страны ЕС по территории Украины, подготовки и заключения соответствующих соглашений”.

Расширение планируется осуществить в 2014 году.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.