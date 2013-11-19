Exxon Mobil продает свои активы в Гонконге за 3,2 млрд долл.

Американский нефтяной гигант Exxon Mobil Corp. договорился о продаже своей мажоритарной доли в одном из главных поставщиков электроэнергии Гонконга - Castle Peak Power Co - за 3,2 миллиарда долларов.

По условиям соглашения, энергетическая компания CLP Holdings Ltd. получает контроль над Castle Peak Power Co, увеличив свою долю в компании до 70% путем покупки половины имеющихся у Exxon Mobil акций за 1,6 миллиарда долларов, передает ПРАЙМ.

Читайте также: Фонд миллиардера Баффета заявил о владении менее 1% акций Exxon Mobil на 3,45 млрд долл.

Оставшуюся у нефтяного гиганта долю (30%) купит государственная China Southern Power Grid. Финансовая сторона этой сделки не разглашается, но источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что сумма также может составить 1,6 миллиарда долларов.

Кроме этого, CLP планирует приобрести 51% долю Exxon Mobil в гонконгской Pumped Storage Development Co. за 258 миллионов долларов.

Castle Peak Power Co Ltd владеет тремя электростанциями в Гонконге, общая мощность которых составляет 6,9 тысячи мегаватт.

Exxon Mobil Corporation - американская нефтегазовая корпорация, основана в 1999 году. В настоящее время является одним из шести крупнейших производителей нефти в мире.

Читайте также: Exxon Mobil грозит штраф в 2,7 млн долл. за разлив нефти в Арканзасе