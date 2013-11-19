Падение цен на рынке нефти продолжилось

На мировых торгах во вторник, 19 ноября, цены на нефть продолжили снижение в ожидании статистики по запасам нефти в США.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,42% - до 108,01 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,15% и составила 92,89 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Участники рынка ожидают публикации American Petroleum Institute (API) позднее во вторник данных по запасам нефти за неделю. Аналитики прогнозируют уменьшение запасов на один миллион баррелей за неделю.

По мнению экспертов, рынок "черного золота" также обратил внимание на высказывания двух глав ФРБ США. Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли назвал состояние американской экономики "более обнадеживающим", а руководитель ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер заявил, что в связи с улучшением в экономике и на рынке труда следует определиться с объемом программы выкупа облигаций и завершить реализацию программы, когда этот объем будет достигнут.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Федеральная резервная система США сохранила программу количественного смягчения - диапазон ключевой процентной ставки в пределах 0,00-0,25% годовых и объем выкупа активов на уровне 85 миллиардов долларов в месяц.

В сопроводительном заявлении американский центробанк, как и раньше, пообещал удерживать ставку до тех пор, пока уровень безработицы превышает 6,5%, а ожидаемая инфляция - не превышает 2,5%.