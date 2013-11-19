РФ готова кредитовать египетские проекты, в том числе в ядерной энергетике

Россия готова кредитовать различные египетские проекты, в том числе в ядерной энергетике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы дружим с египетским народом, а египетский народ к нам хорошо относится. Кроме всего прочего, у нас большой задел - мы готовы кредитовать различные проекты. В частности, они собираются развивать ядерную энергетику, а у нас огромные конкурентные позиции в этой и других сферах", - сказал он в интервью "Российской газете", передает РИА "Новости".

По словам министра, при президентстве Хосни Мубарака у РФ и Египта были "деловые, стратегические отношения".

"Было много планов. Мы были и остаемся крупнейшим "поставщиком"туристов в Египет. Россия является еще и крупнейшим для Египта (поставщиком) экспортером зерна, которое им так необходимо. Они проявляли интерес к энергетическому сотрудничеству, к взаимодействию между университетами, что для нас тоже было важно. У нас были планы по созданию совместной промышленной зоны. Военно-техническое сотрудничество их тоже интересовало", - сообщил Лавров.

Он отметил, что после революции Россия и Египет не прерывали отношения.

Как сообщал УНИАН, в начале июля т.г. после масштабных акций протеста оппозиции военные отстранили президента. Армия Египта временно приостановила действие конституции и поручила главе конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства.

С тех пор в столице Египта не утихают ожесточенные столкновения между сторонниками низложенного Мурси и силами безопасности. Мурси между тем предъявлены обвинения в подстрекательстве к убийству демонстрантов в ходе акций протеста. Кроме того, экс-президента, "не оправдавшего надежд народа", обвиняют в госизмене и шпионаже в пользу палестинского движения ХАМАС. 4 ноября начался судебный процесс над Мурси.

Эксперты, комментируя ситуацию в Египте, не раз отмечали, что эта страна может вернуться к управлению военными.

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