Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о реабилитации гидроэлектростанций

Верховная Рада Украины приняла президентский проект закона о ратификации Финансового соглашения (Проект "Реабилитация гидроэлектростанций") между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 321 народный депутат (при необходимых 226 голосах) из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующим законом предусматривается ратифицировать финансовое соглашение (Проект "Реабилитация гидроэлектростанций") между Украиной и Европейским инвестиционным банком, подписанное 21 сентября 2012 года в г. Брюсселе, которое вступает в силу с даты направления Европейским инвестиционным банком письма, в котором подтверждается выполнение Украиной условий, установленных соглашением, и указывается дата вступления в силу Соглашения.

Как указывается в соглашении, по оценке банка, общая стоимость проекта на время экспертизы составляет 466,8 млн евро (четыреста шестьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч евро). Внешнее финансирование проекта будет проходить путем привлечения средств из таких источников (при этом Заемщик обеспечит наличие остальных средств для выполнения проекта в полном объеме и в целях избежания какого-либо сомнения. Заемщик определяет источник таких дополнительных средств): Кредит Банк - 200 млн евро, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 200 млн евро.

Как объяснил первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Попович, другая сумма будет предоставлена за счет собственных средств "Гидроэнерго".

Предусматривается, что банк предоставит кредит в пределах 10 траншей. Минимальный размер каждого транша, если он не является первым траншем или неиспользованным остатком кредита, должен равняться эквиваленту 20 млн евро.

Первая дата погашения каждого транша должна быть датой платежа, наступающего не раньше, чем через 60 дней после даты запланированной выборки и не позднее первой даты платежа сразу после пятой годовщины даты запланированной выборки транша, а последняя дата погашения должна быть датой платежа, наступающего не раньше чем, через 5 лет и не позднее, чем через 20 лет после даты запланированной выборки.

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Завершение реализации проекта планируется в 2017 году, отметил Попович. Реализация проекта позволит, в частности, "обеспечить надежную эксплуатацию гидротехнических сооружений" и "продлить срок эксплуатации гидроэлектростанций по меньшей мере на 40 лет с одновременным улучшением их экологической и технической безопасности", сказал заместитель министра.

В соглашении также, в частности, отмечается, что выплаты средств должны осуществляться на счет в евро, открытый Заемщиком в любом украинском или иностранном банке, о котором Заемщик должен в письменном виде уведомить банк не позднее, чем за 15 дней до даты запланированной выборки (с указанием кода IBAN или в надлежащем формате в соответствии с местной банковской практикой). Таким счетом должен быть счет Заемщика, созданный с целью этого проекта и отделенный от других активов Заемщика.

По письменной просьбе Заемщика банк может отсрочить выплату любого принятого транша вполне или частично когда-либо до даты, указанной Заемщиком, на протяжении периода до 6 месяцев с даты запланированной выборки соответствующего транша. В таком случае Заемщик платит возмещение за отсрочку.

Заемщик может в любое время, направив Банку письменное сообщение, аннулировать полностью или частично невыбранную часть кредита, и такое аннулирование сразу вступит в силу. Однако такое сообщение не имеет силы относительно принятого транша, который уже имеет дату запланированной выборки в течение 7 рабочих дней с даты подачи соответствующего сообщения.

Банк может в любое время, направив Заемщику письменное сообщение, приостановить и/или аннулировать полностью либо частично невибранную часть кредита, и такое приостановление и/или аннулирование сразу вступит в силу при ряде обстоятельств.

Кроме того, в соглашении отмечается, что Заемщик должен уплатить банку комиссию за открытие кредита в сумме, эквивалентной 0,25% (25 базисных пунктов), что равно 500 тыс. евро за открытие кредита по этому соглашению.