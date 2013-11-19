Польская PGNIG договаривается с ДТЭК о долгосрочной продаже газа

Варшава. Польская нефтегазовая компания PGNIG приступила к поставкам газа украинской частной компании "ДТЭК Трейдинг" в режиме тестирования, но при этом ведет переговоры о долгосрочной продаже газа, сообщила УНИАН пресс-служба компании.

"Поставки газа состоялись в рамках тестирования возможностей прокачки газа через Польшу в пункт выхода из национальной газотранспортной системы в Хермановицах. Сейчас проводятся консультации с фирмой ДТЭК о возможности поставок газа в более длинной временной перспективе", - отметили в пресс-службе.

На прошлой неделе директор по коммерческой деятельности ДТЭК Андрей Фаворов заявил о начале постоянных поставок газа из Польши, отметив, что в ноябре и декабре текущего года компания планирует закупить по около 50 млн кубометров газа.

По данным управляющей польской газотранспортной инфраструктурой компании Gaz - System, поставки газа через Хермановице в Украину cо среды, 13 ноября, снизились на примерно 20% - до 3,4 млн в сутки с 4,3 млн днем ранее и почти рекордных за всю историю газовых поставок из Польши 4,7 млн в сутки несколькими днями ранее.

Заявки по поставкам в Украину на начало текущей недели также составляли около 3,4 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, польская PGNIG и "ДТЭК Трейдинг" в конце прошлого месяца сообщили о начале тестовых поставок газа, не исключив возможности заключения контракта на более длительный строк.

Ранее в сентябре польская Gazeta Dziennik Prawna сообщала со ссылкой на свои источники, что PGNIG намерена побороться с немецкой RWE и другими неназванными компаниями за право поставлять в Украину около 1,7 млрд кубометров газа в год.

RWE поставляет газ в Украину по контракту с "Нафтогазом" с ноября 2012 года.

Польша стала первой страной, через которую Украина начала покупать газ из Европы, заявляя, что он обходится ей дешевле, чем по прямому контракту с "Газпромом".