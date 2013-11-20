На шахтах ДУЭК из-за проблем со сбытом уже скопилось более 100 тыс. тонн угля

На шахтах госпредприятия «Донецкая угольная энергетическая компания» из-за проблем со сбытом в настоящее время скопилось более 100 тыс тонн угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в Донецке на совещании областной Федерации работодателей Украины генеральный директор ГП «ДУЭК» Александр Потапенко.

«Наша проблема - квоты на уголь, это сбыт угольной продукции. Только на нашем предприятии накопилось более 100 тыс тонн угля», - сказал Гендиректор. При этом он добавил: «То есть, мы добываем, складируем, но не продаем».

Потапенко объяснил, что остановить добычу угля нельзя, потому что от этого в шахтах пострадают угольные лавы и потом их придется восстанавливать. «Добывать меньше мы не можем, потому что, остановив любое предприятие по добыче угля на двое-трое-пятеро суток, мы просто теряем лаву, и люди потом останутся без работы», - сказал Гендиректор, выражая надежду на помощь в решении данной проблемы со стороны государственной и региональной власти.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Донецкая угольная энергетическая компания» создано в соответствии с приказом Министерства топлива и энергетики Украины от 18 августа 2004 года.

В состав государственного предприятия «Донецкая угольная энергетическая компания» входят шахты: «Трудовская», «Южнодонбасская №3 им. Н.Сургая», им.Е.Абакумова, им.Скочинского, «Октябрьский рудник», им.Калинина, им.Челюскинцев, шахта №4-21.

Годовой объем добычи шахт составляет 3 млн тонн, из них добывается 50% коксующихся и 50% энергетических углей. Добычей угля заняты 16 тысяч трудящихся.

6 шахт компании ДУЭК расположены в городе Донецке, одна шахта - в Угледаре.

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