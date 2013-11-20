Нефть дорожает на фоне статданных из США

На мировых торгах в среду, 20 ноября, цены на нефть стали расти после нескольких дней падения на фоне статданных по запасам сырья в США.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже поднялась на 0,21% - до 107,14 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,28% и составила 93,60 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Управление по энергетической информации Минэнерго США сообщает, что за предыдущие пять недель запасы нефти сократились до 209,2 миллиона баррелей, минимальной отметки за текущий год.