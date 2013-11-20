«Роснефть» ведет переговоры о покупке нефтеторгового подразделения банка Morgan Stanley

Российская госкомпания «Роснефть» ведет переговоры о покупке нефтеторгового подразделения американского банка Morgan Stanley, сообщают "Ведомости" со ссылкой на отраслевое издание SparkSpread.

«Идут переговоры между Morgan и “Роснефтью”. Соглашения нет», — сказал источник, знакомый с ситуацией. По словам второго источника, он знает о таких переговорах от осведомленных людей.

Morgan Stanley уже больше года пытается продать или отделить подразделение по купле-продаже сырья в связи с усилением контроля над деятельностью банка и ужесточением требований к капиталу.

Переговоры идут уже достаточно долго, но еще могут оказаться безрезультатными, сообщил SparkSpread со ссылкой на неназванный источник. Представители Morgan Stanley в Нью-Йорке и «Роснефти» в Москве отказались от комментариев.

По мнению участников рынка, потенциальными покупателями активов Morgan Stanley, включающих крупные нефтехранилища и трубопроводы в США, могут стать инвесторы из Катара или Китая. Morgan Stanley — крупнейший на Уолл-стрит нефтяной трейдер, которому принадлежит компания TransMontaigne Inc, имеющая нефтехранилища и терминалы в США и Мексике.

Государственная «Роснефть» стала крупнейшим в мире производителем нефти после поглощения TНK-BP, на нее приходится свыше 40% российской добычи. В последние пять лет "Роснефть" приобрела множество зарубежных активов, включая НПЗ в Германии и Италии, но у компании нет крупных активов в США.

Как сообщал УНИАН, 15 крупнейших банков мира оказались под подозрением британских властей, расследующих манипуляции на валютном рынке Forex.

Главный финансовый регулятор Великобритании - The Financial Conduct Authority (FCA) - начал расследование еще в середине октября, но тогда никаких деталей не было известно. В списке "подозреваемых" и Morgan Stanley.

Кроме этого, в начале ноябре т.г. Moody's понизило оценку надежности четырех крупнейших банков США, в том числе Morgan Stanley (на одну ступень).

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