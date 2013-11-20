Главы правительств стран СНГ обсудят вопрос доступа к трубопроводному транспорту

На заседании Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств, которое состоится сегодня в Санкт-Петербурге, будут рассмотрены вопросы реализации Договора о зоне свободной торговли в СНГ, в частности его положений о свободном доступе к трубопроводному транспорту.

Соответствующий пункт повестки дня работы Совета глав правительств СНГ был внесен по требованию украинской стороны, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

Также участники заседания рассмотрят вопрос свободной торговли услугами в рамках Содружества.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос снятия экспортных пошлин в рамках СНГ.

В пресс-службе правительства отмечают, что Соглашение о свободном доступе к трубопроводному транспорту предусматривает свободный доступ стран Содружества к транспортировке углеводородов магистральными газо- и нефтепроводами стран СНГ. Реализация ее положений позволит Украине напрямую транспортировать среднеазиатский газ.

Соглашение о свободной торговле услугами даст Украине возможность транспортировать среднеазиатский газ в третьи страны.

В то же время снятие экспортных пошлин, например, на нефть позволит возобновить работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

Все эти пункты были включены в повестку дня заседания Советы по требованию Украины. Стороны признали актуальность рассмотрения данных вопросов в рамках реализации Договора о ЗСТ в СНГ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

После заседания Азаров проведет встречу с главой правительства России Дмитрием Медведевым.

В ходе встречи с Медведевым планируется обсуждение вопросов, касающихся газовой сферы и взаимной торговли.