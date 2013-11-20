Запорожская ТЭС начала реконструкцию третьего энергоблока стоимостью 483 млн грн

Запорожская теплоэлектростанция, входящая в состав в крупнейшего частного энергетического холдинга ДТЭК, 20 ноября приступила к полной реконструкции третьего энергоблока общей стоимостью 483 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

«В ходе реконструкции на энергоблоке №3 будет модернизирован генератор, котло- и турбоагрегат, питательный насос котла, установлены новые электрофильтры, современная автоматизированная система управления. На обновление технического комплекса ДТЭК направляет 483 млн грн», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, завершить реконструкцию предприятие планирует в ноябре 2014 года. В результате модернизации мощность третьего энергоблока увеличится на 25 МВт/ч - до 325 МВт/ч. Кроме того, снизится расход топлива приблизительно на 7% и уменьшится количество выбросов в атмосферу в 6-9 раз. При этом срок эксплуатации энергоблока продлится на 15-20 лет.

«Программа обновления мощностей Запорожской ТЭС включает реконструкцию четырех пылеугольных энергоблоков до 2017 года. Общая стоимость этой программы - более 2 млрд грн. Инвестиции ДТЭК гарантируют развитие предприятия, а значит сохранение рабочих мест, экономическую поддержку региону, содействие энергетической независимости страны. Благодаря реконструкции энергоблоков, которая проводится ДТЭК, тепловая энергетика значительно уменьшает свое негативное влияние на окружающую среду», - цитирует пресс-служба директора Запорожской ТЭС Сергея Куриленко.

Как ранее сообщал УНИАН, Запорожская теплоэлектростанция планировала 15 ноября текущего года приступить к полной реконструкции третьего энергоблока, общей стоимостью около 500 млн грн.

В августе прошлого года ДТЭК завершил реконструкцию энергоблока №1 Запорожской ТЭС, направив на эти цели 494 млн грн.

Кабинет министров в июне 2012 года одобрил технико-экономические обоснования реконструкции и переоснащения энергоблоков 2 и 4 Запорожской ТЭС.

На реконструкцию 4-го энергоблока планируется направить 734,9 млн грн, доведя выработку электроэнергии на нем до 315 МВт, а на реконструкцию 2-го энергоблока аналогичной мощности - 717,9 млн грн.

Справка УНИАН. ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). 100% акций компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.