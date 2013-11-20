В США планируется самая крупная за год сделка в нефтегазовом секторе

Американская нефтегазовая компания Devon Energy Corp. на пороге приобретения GeoSouthern Energy Corp., разрабатывающей месторождения сланцевого газа в Техасе за 6 млрд долл., передают Вести.ru со ссылкой на газету The Wall Street Journal

Потенциально сделка может стать самой масштабной в нефтегазовом секторе в США в 2013 году.

GeoSouthern Energy сконцентрировалась на разработке одного из крупнейших сланцевых месторождений Eagle Ford Shale на юге Техаса.

Объем добычи составляет около 50 тыс. баррелей в сутки.

Devon Energy - первая компания, которая сочетала два известных метода добычи: горизонтального бурения скважин и гидроразрыва пласта, что стало основой для стремительного роста энергетической сферы США.

С начала 2013 года в США объявлено о 390 сделках в нефтегазовой сфере на сумму 71,6 млрд долл. против 520 сделок, заключенных в прошлом году на сумму 96,2 млрд долл.