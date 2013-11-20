Переговоры о доступе к трубопроводам в СНГ продолжатся

Москва. Главы правительств СНГ в среду, 20 ноября, на заседании Совета глав правительств в Санкт-Петербурге договорились продолжить переговоры о транзите трубопроводным транспортом в рамках зоны свободной торговли Содружества независимых государств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ по итогам состоявшегося очередного заседания Совета глав правительств СНГ.

«Был обсужден ход выполнения положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Принято решение продолжить реализацию положений Договора по проведению переговоров по разработке проектов Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, Протокола о снижении и поэтапной отмене экспортных пошлин в торговле государств - участников Договора, Протокола, определяющего обязательства сторон в отношении правил и процедур регулирования государственных закупок», - говорится в сообщении.

Кроме этого, одобрен Прогноз производства и потребления энергоресурсов государств – участников СНГ на период до 2020 года.

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Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года страны - участницы зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

Согласно ст.7 Договора о ЗСТ СНГ, заинтересованные стороны-участницы договора должны вступить в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершить их в течение шести месяцев после вступления договора в силу. Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 июня т.г. директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко сообщил, что переговоры по соглашению о допуске к трубопроводному транспорту в рамках СНГ идут сложно из-за разногласий России и Украины.

Напомним, Договор о ЗСТ в СНГ был подписан 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.