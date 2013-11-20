Украина и Россия продолжат переговоры по туркменскому газу

Украина и Россия продолжат переговоры по прокачке по российским трубопроводам газа, закупаемого в Туркменистане для Украины, несмотря на определенные сложности и разногласия сторон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в ходе совместной пресс-конференции с главами правительств Украины и Беларуси после заседания глав правительств СНГ.

«Работа над этим документами будет продолжена. Я бы никаких сроков не обозначал. Если мы сумеем соединить все позиции, значит договоримся. Произойдет ли это через три месяца, через полгода, или позже – поживем - увидим», - сказал Медведев.

Он отметил, что, несмотря на разницу позиций, переговоры не прерывались.

«Я сказал, что это, наверное, самый сложный документ из того, что было предложено в качестве документа во исполнение Соглашения о зоне свободной торговли. Мы переговоры не прерывали, хотя наши позиции довольно радикально разнились, и это тоже - правда», - сказал Медведев.

При этом он отметил, что Украина является членом Европейской энергетический хартии, и это также влияет на ход переговоров.

«Я сегодня напомнил нашим партнерам, прежде всего это касается Украины, что у нас все-таки есть и разные обязательства. Россия, например, не участвует в соответствующих соглашениях, касающихся энергетической хартии, а Украина участвует. Мы тоже это должны принимать во внимание, как и целый ряд других международных обязательств», - сказал Медведев.

Также премьер-министр отметил, что Россия будет определяться с конкретными действиями в зависимости от результатов проведения Вильнюсского саммита.

«Мне бы хотелось дождаться результатов и посмотреть, чем закончится ноябрь месяц для наших украинских друзей. И уже, исходя из этого, делать определенные выводы», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

13 февраля 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

По мнению экспертов энергетического рынка, Россия пустит туркменский газ в Украину при условии создания двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

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