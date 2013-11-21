На мировых торгах в четверг, 21 ноября, цены на нефть обвалились на новостях от Федрезерва США.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже сократилась на 0,31% - до 107,72 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,29% и составила 93,58 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Рынок "черного золота" отреагировал на публикацию протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, показавшую изменение подхода членов Комитета к программе количественного смягчения.

По мнению аналитиков, рынок полагает, что сокращение QEIII начнется через один-два месяца.

Участники рынка также приняли во внимание статистику по коммерческим запасам нефти в США за неделю, завершившуюся 15 ноября. Они увеличились на 400 тысяч баррелей, или на 0,1%, - до 388,5 миллиона баррелей.