Южнокорейская DSME построит для США танкер для перевозки СПГ за 200 млн долл.

Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering получила заказ на строительство перевозчика сжиженного природного газа (СПГ) на сумму 200 миллионов долларов, передает РИА Новости.

По условиям сделки с компанией из США, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering должна предоставить судно в первой половине 2017 года. Южнокорейская компания не разглашает имени американского клиента.

Перевозчик, способный вместить 173,4 тысячи кубических метров природного газа, будет оснащен экономичным двигателем, совместно разработанным Daewoo Shipbuilding и MAN Diesel & Turbo Co., который потребляет на 20% меньше топлива.

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering уже получила заказы на сумму 11,98 миллиарда долларов в этом году, приближаясь к запланированной цели в 13 миллиардов.